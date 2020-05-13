全國公務人員協會榮譽理事長李來希稱「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引發爭議，國民黨考慮開除黨籍李來希表示，國民黨現在已經沒有影響力，也不需要道歉。宅神朱學恒21字酸爆，「有這種隊友，國民黨應該每天早上起來都很厭世吧。」

時代力量立委王婉諭支持罷免韓國瑜，卻引來李來希嗆「踩著自己女兒的頭顱往上竄」。朱學恒在臉書貼文表示，有這種隊友，國民黨應該每天早上起來都很厭世吧。

網友紛紛留言表示，「唉唉！有這樣的隊友，實在不需要敵人了！」、「國民黨一堆豬隊友啊...」、「不是綠太好，而是藍的豬隊友太多。」、「連這個來希都看不起國民黨，唉慘囉！」、「國民黨不少這種『天才』。」、「可能是看到媽媽族群對罷韓沒啥動力，所以用這招來激起媽媽族群們投票罷韓。」、「正常發揮~沒事沒事。」、「到底國民黨怎麼變成這樣的，以前裡面還有很多人才的說。」

甚至有網友說：「那就快開除！別拖棚了！」、「廢了他的終身俸最實在！」、「民調是要搞到低於多少%才高興，能不能出來個高手，救救低迷不振的國民黨！」、「這種只會扯別人的傷口，消費死者，只分顏色，不分對錯的xx。國民黨會倒，這些人居大功。」

(中時電子報)