聯準會(Fed)終於要啟動企業債ETF購買行動，無疑是給政策套利者等投機資本獲利退出創造良機。而目前聯準會也不會急於迅速買入垃圾債ETF，而是讓此次企業債ETF購買行為代理機構：貝萊德基金公司先遴選符合要求的投資標的。

華爾街大型債券投資型對沖基金經理向記者表示說：「按照當前美國投資級企業債市場流動性狀況，聯準會完全可以直接跳到第三階段。」原因是在3月中旬聯準會宣佈採取企業債ETF購買計劃後，政策套利者等投機資本湧入投資級企業債ETF市場，令市場流動性迅速恢復，加之4月美元荒狀況大幅緩解，目前多數投資級企業債ETF都呈現溢價交易，等待聯準會高價買入。

在他看來，聯準會此時啟動企業債ETF購買行動，無疑是給政策套利者等投機資本獲利退出創造良機。比如摩根大通衍生品策略師Shawn Quigg早已做好高價拋售的準備。

美國銀行信貸分析師漢斯·米克森（Hans Mikkelsen）對此指出，未必所有的政策套利投機者都能凱旋而歸。按照聯準會對企業債ETF購買範疇的嚴格設定（包括購買價只能略高於ETF淨資產，且對ETF持倉有嚴格限定），聯準會最多只能購買約280億美元的投資級企業債 ETF與80億美元高收益企業債ETF，且聯準會還得確保自己不會持有ETF的逾20%份額，以招致道德風險爭議。

然而，聯準會對企業債ETF購買的「吝嗇審慎」做法，同樣受到華爾街不少投行的爭議。

高盛分析師洛菲·卡魯伊（Lotfi Karoui）發佈最新報告指出，聯準會在企業債ETF購買過程裡，更像是在扮演最後貸款人角色，而不像歐洲央行或英國央行作為定期市場參與者介入，因此金融市場會擔心聯準會穩定企業債市場的決心不夠堅定，若下一次美元荒來臨，投資者又會迅速拋售企業債，導致金融市場再度劇烈波動。

當前華爾街對沖基金更關注聯準會購買垃圾債ETF的力度與具體金額高低。

數據顯示，在聯準會宣佈購買垃圾債ETF後，截至5月4日的過去一個月內，SPDR彭博巴克萊高息債券ETF及安碩iBoxx 高息企業債ETF分別吸引16億美元與47.1億美元資金流入，因為這兩隻高收益債券ETF半數資產是BB級垃圾債（垃圾債裡的最高信用評級），因此政策套利者普遍認為它們最可能被聯準會納入垃圾債ETF收購範疇。

高盛發佈最新報告指出，二季度以來美國企業信用評級被下調的次數，與一季度疫情剛爆發時相當，若越來越多垃圾債發行企業信用評級被下調導致相關垃圾債與垃圾債ETF淨值下跌，且聯準會遲遲不買入垃圾債ETF，這些投機資本遭遇虧損的概率將大幅增加。

鑒於聯準會購買垃圾債ETF行為帶來不小的市場爭議——比如金融市場對聯準會QE購債質量惡化的擔心，當前聯準會內部對垃圾債ETF購買也保持謹慎態度，會優先考慮流動性與資產質量雙雙較高的垃圾債ETF產品，且確保自身購買額度不會超過ETF的20%的份額。

分析師指出，聯準會購買垃圾債ETF的實際額度可能低於50億美元，更接近於一種提振市場信心的象徵性行為。但問題是大量投機資本正等待聯準會高價買入以便自身獲利退出，一旦他們發現聯準會購買力度低於預期且收購對像極少，很可能觸發垃圾債市場出現拋售潮，由此令美國垃圾債市場再度陷入劇烈動盪。其結果是聯準會搬起石頭砸自己的腳——原本通過釋放購買垃圾債ETF信號令市場流動性自行恢復，如今可能遭遇投機資本「反戈一擊」。

(中時電子報)