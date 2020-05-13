大甲鎮瀾宮董事長顏清標因肝腫瘤，13日在高雄長庚醫院換肝，歷經11個多小時手術，主刀醫師、高雄長庚名譽院長陳肇隆出面說明，宣布手術非常順利，包括顏清標及捐肝的二兒子出血量均不到100毫升，完全不需要輸血，但畢竟是大手術，接下來顏清標還得在加護病房觀察1、2周。

「這是一台完美的手術！」陳肇隆晚間7點半左右主動接受媒體訪問，表示他代表顏清標家屬，感謝各界的關心；他強調，在他完成將近2000例換肝手術中，今天是最困難的手術之一，早上9點17分下刀，整個手術過程超過11個小時。

陳肇隆解釋，活體肝臟移植首重捐肝者安全，由於今天的捐肝者血管、膽管變異較多，因此需要更精細的手術技巧，所幸在團隊合作之下，已順利完成，因顏清標體型較大，需要的肝較多，因此兒子捐出2／3、超過60％肝臟，但出血量不到100毫升，捐肝、受肝者都不需要輸血。

他說，肝臟移植是大手術，顏清標還得在加護病房觀察1、2周，捐肝的兒子則等1、2天後就能轉至一般病房。

陳肇隆表示，顏清標2012年因肝硬化、肝腫瘤接受手術，前年再接受射頻燒灼手術，今年初進行質子治療後，評估認為此時適合接受活體肝臟移植，今日完成手術，而顏家感情和樂，手術前一晚幾乎全家到齊為顏清標加油打氣。

(中時 )