一位民眾不幸出車禍，存款接近墊底的時候，房東卻情義相挺相救，稱「這才是最佛的紓困」！（摘自Dcard）

新冠肺炎疫情席捲全球，近日雖然台灣新增確診趨緩，還是有一大群人生計受到疫情影響，需要靠政策紓困，但行政院公布紓困方案卻造成民怨四起。在這時期，一位民眾不幸出車禍，存款接近墊底的時候，房東卻情義相挺相救，稱「這才是最佛的紓困」！

原PO在網路論壇《Dcard》上發文表示，「史上最佛房東，這才是真正的紓困！」坦言自己因為在3月出了一場車禍，2個月內來因回診、住院不斷奔波醫院，讓他都沒時間繳租金給房東，沒想到房東竟一句話告訴他說，「沒住的這段時間不用付租金」。

原PO指出，因為出車禍關係，原本的工作也慘遭解雇，另外開刀住院、搭計程車通勤、買營養品等事情讓他的存款接近墊底，最近去申請紓困金也是重重卡關，現在僅靠娃娃機來維持生計。讓他感嘆「好險有房東義氣相挺，真的比紓困還有感許多」。

原PO還表示，房東的好不只是這一次而已，隔壁租屋6年的房客跟他說「房東租金幾十年不曾漲過，甚至還因為疫情減租。」讓原PO不禁感嘆，「人間還是有愛的」。並表示，紓困金就留給有需要的人，當做件功德吧。

(中時電子報)