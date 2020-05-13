春雨過後，迎來5月花蓮西瓜季。東森購物長期支持在地優質農產，將於5/14 (四) 14:00於東森購物47頻道，聯手花蓮縣政府開賣曾榮登總統國宴御用「總統瓜」花蓮鳳林大西瓜，每顆重15公斤以上，東森價550元，東森購物董事長王令麟宣布將半買半送、加碼回饋東森幣50％，花蓮縣長徐榛蔚將特地北上節目現場促銷。

花蓮鳳林大西瓜從結蒂到成長熟成，過程需累計1,200度的熟成，若每天均溫20度，就是60天的育成，相較於西部平均多出20天的熟成期；花蓮在地西瓜多種植於潔淨、排水良好的河床砂礫地，得天獨厚的環境、慢熟細養與高品質培育，賦予花蓮大西瓜擁有「沙、甜、脆」的絕佳口感與濃郁風味，2016年更登上國宴享「總統瓜」美名，不管現切、冰鎮、打果汁或料理涼拌，都是盛夏抗暑的好妙方。

東森農場嚴選花蓮鳳林大西瓜，採用有機肥及獨家方法栽種，以中央山脈純淨泉水灌溉，堅持一株一瓜培育，求質不求量，保留最佳的養分、營造最優質的口感，更多了果香與色澤。花蓮縣長徐榛蔚更特地北上、首登購物台，為在地農民發聲、推廣新鮮當季的花蓮鳳林大西瓜。

西瓜含水量高達9成，西瓜汁液中更富含維生素A、B、C等多種營養素、礦物質與水溶性纖維，具備開胃、助消化、利尿的功效，紅肉西瓜還含有茄紅素與胡蘿蔔素，更具抗氧化效果，因此在炎熱的夏天，適量吃點西瓜不僅能消暑、解渴，也有助促進代謝、提升免疫力。

東森購物力挺在地小農，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆，2020年因應新冠肺炎疫情，東森購物助小農不遺餘力，更開啟國內農產品熱銷風潮，「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷、嘉義極光哈密瓜首賣1,000組熱賣完銷，銷售成績表現亮眼，不僅每檔都獲得極高的評價與回響，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

(工商 )