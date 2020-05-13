世界各國央行猛印鈔票，來支撐新冠疫情重創下的全球經濟，相較實體貨幣紛紛走貶，全球最受歡迎的虛擬貨幣比特幣卻逆勢大漲，重新站上1萬美元。主要是挖礦獎勵減半，礦工覺得無利可圖關閉礦場，發行量開始放緩的緣故。

按照比特幣協議，挖礦者每挖出一個新區塊就能獲得比特幣獎勵，但每4年礦工的挖礦獎勵就會減半。比特幣價格在過去幾周飆高，正是市場預期到史上第3度挖礦獎勵腰斬在11日（周一）發生。

因此礦工的比特幣獎勵從12.5枚，硬生生砍半成6.25枚，第4度挖礦獎勵減半預計出現在2024年，屆時減為3.125枚。第1次減半發生在2012年11月，第2次在2016年7月。

比特幣的總發行量限制在2,100萬枚，現今有1,830萬枚比特幣流通。

提供礦池服務的Poolin表示，挖礦利潤受到壓縮下，15％至30％的礦工關閉礦場。

區塊鏈新創公司Blockstack共同創辦人艾里（Muneeb Ali）指出:「當政府大開印鈔機之際，比特幣新幣發行量將持續減少，比特幣需求卻不減反增。」

在發行量銳減的預期心理下，比特幣過去幾周來價格飆揚，3月中旬還在4,100美元左右的低點，5月7日站上1萬美元大關，但現今又回軟到8,700美元價位。

比特幣需求又見火熱，係因疫情當道下，投資人認為此加密通貨的避險魅力，更勝各國政府發行的紙幣，加上美國聯準會等央行大行寬鬆措施。

好幾位專家表示，比特幣價格應該還會再往上走高，甚至突破2017年底締造的近2萬美元歷史高點。

加密通貨放貸公司BlockFi執行長兼共同創辦人普林斯（Zac Prince）指出:「想像一下，若是石油輸出國家組織（OPEC）在前晚減產5成，油價會怎麼樣？當然是上漲。」他認為比特幣價格終將飆破2萬美元，未來2年飛漲到4萬至10萬美元。

(工商 )