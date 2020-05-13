台灣宅配通近年致力綠色物流，愛護環境不停歇，取得2020年宅配物流「產品減碳標籤」，更透過環保駕駛系統監控宅配車輛，有效管控燃料使用，且積極汰舊換新及製冷設備投入，減碳策略改善多溫層車輛的保溫效能，提升宅配通企業形象。

宅配通2018年常溫運輸碳排放量相較於2014年已減少0.182gCO2e/每公斤-每公里，減碳比例達18.18％。

今年受疫情影響，全國電商同期增加約200萬個包材，台灣宅配通配送之餘提倡綠色環保，大嘴鳥小資箱包材改用環保油墨且減少30％印刷面積，紙箱亦符合歐盟包材PPW規範具環保回收RESY認證，持續維持每三年3％以上之溫室氣體減量的目標，對環境善盡企業責任。

因應溫室氣體減量及管理法，台灣宅配通自2015年起積極投入環境議題，落實企業社會責任；與交通部運研所及環保署攜手導入溫室氣體管理機制作為國內綠色物流先行者。

公司領先同業於2016年取得國際級「PAS2050認證」，完成運輸服務碳足跡，2017年進一步成為國內首家環保署公路貨運服務「產品碳足跡」認證之宅配業者；2018年與2019年連續依據ISO14064-1掌握溫室氣體排放量，2020年再度取得「產品碳足跡」認證，並同時獲得「產品減碳標籤」，證明台灣宅配通為綠色環保減碳不遺餘力，希冀各界共同重視，積極朝向環保家園努力。

(工商 )