勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至13日下午5時為止，累計有61萬5,413人送件申請，而審核完畢後核准件數為22萬2,475件，累計撥款件數為9萬4,132件，整體審核作業還在進行中。

勞動部4月30日推出「勞工紓困貸款」，不到兩週申請的案件已經突破原本預設的50萬人。勞動部今也宣布加碼50萬個名額，讓有需要的民眾可以申請，而13日的單日申請量也來到6萬8,032件。

勞動部「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

(工商 )