受到疫情延後開工、防疫費用增加影響，即使業外給力，仁寶（2324）第一季稅後獲利仍下滑至6.05億元，年減55％，EPS僅有0.14元，比去年同期腰斬，也是10季來新低。仁寶表示，第二季筆電雖然需求強勁，但在零組件供應吃緊下，上半年筆電出貨量可能會略少於原先預期，平板出貨量則可望比原先預期更好。

仁寶筆電生產重鎮重慶，市政府為了防疫，在中國復工之始，開工日期比華東、華南晚，各項要求也更為嚴格，讓仁寶筆電復工之後，員工返廠緩慢、產能利用率不佳，導致仁寶第一季營收僅有1820.47億元，比去年同期減少14％，毛利率也因此下滑至3.3％，不過規模經濟縮小對獲利的影響，遠遠大於營收降低幅度，第一季營業毛利比去年同期少了22％，營利率大減至0.5％，營業利益僅9.06億元，比去年同期劇降63％

不過，在美國不斷降息，以及去年現金流改善，仁寶不僅少了不少利息負擔、還出現利息收入，連匯損都縮水至只有8500萬元，仁寶第一季出現難得的業外收益1.83億元，比去年同期業外損失3.11億元、上一季業外損失3.18億元改善不少，仁稅後獲利才因此保住在6.05億元，不過比起去年同期的稅後獲利13.05億元來說仍是腰斬，EPS為0.14元，創下10季來新低。

面對第二季，仁寶表示，筆電訂單相當強勁，然而東南亞各地因為抗疫採取的各項措施，讓部分零組件如IC後段製程多少受到一些影響，5、6月筆電出貨量可能無法跟4月創下的420萬台看齊，也使上半年筆電出貨量將會比去年同期的高點2200萬台略少，第二季平板出貨狀況比原先預期更好，穿戴裝置與智慧家庭設備都受淡季影響。

(工商 )