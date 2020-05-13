行政院13日拍板勞工10萬元紓困貸款加碼50萬個申貸名額，政委龔明鑫表示，經過討論，勞工紓困貸款決定增加一倍，總受惠人數達百萬勞工。每人最高貸款10萬元，貸款期限三年，利率1.845％，第一年利息由政府補貼，免任何手續費。貸款前六個月為寬限期，勞工不用繳本金。

行政院紓困振興方案記者會昨日宣布融資協助方案已突破5,000億元，截至5月12日為止，各貸款紓困總計核准了5,483億元，紓困約26萬戶。至於現金發放488.67億元、紓困252萬人。

為協助受新冠肺炎疫情衝擊勞工，勞動部自4月30日開辦勞工紓困貸款，由於不綁申請人的勞保資格，有「工作事實」即可申貸，反應相當熱烈，截至5月12日止，累計申請件數達54萬7,381件，超過原定的50萬個名額，為了擴大照顧受疫情影響的勞工，行政院決定再加碼，供勞工緊急周轉之用。

目前由35家金融機構承貸，中小企業信保基金提供十成信用保證，凡年滿20歲本國籍勞工受疫情影響生活，就可申請貸款，勞工自第七個月至第12個月攤還本金，第二年起按月攤還本金及利息。勞動部次長林明裕指出，勞工紓困貸款採「一低一高、一大一小」原則辦理，也就是低門檻、高效率，加大名額、10萬元額度，並且免收查詢費、開辦費及一年利息。

另外，金管會主委顧立雄表示，已協調銀行，針對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品如房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等提供緩繳或展延三至六個月，期限從7月底延長至12月底。

金管會在今年2月18日函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳或展延三至六個月措施，展延期限將在7月底屆期，顧立雄說，因疫情對個人經濟影響仍須續予協助，因此延至12月底，信用卡帳單的應付帳款，緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款本金或利息，展延期間免收違約金及遲延利息。

至於信用卡持卡人的額度，金管會盼銀行兼顧客戶需求及風險控管，於客戶申請個人債務協處措施時，不宜通案限制持卡人使用其信用卡權利，應充分考量持卡人使用信用卡的必要情形，如利用信用卡定期扣繳水、電費等生活相關必需支出，須予以維持續用。同時，展延期間個人信用紀錄不受影響。

(工商 )