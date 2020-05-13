小琉球近年雖推行減塑運動有成，但近期環保人士發現「無法回收的玻璃瓶」也是一大問題，其對環境的破壞也不小。（謝佳潾攝）

小琉球近年雖推行減塑運動有成，但近期環保人士發現「無法回收的玻璃瓶」也是一大問題，其對環境的破壞也不小。（謝佳潾攝）

離島琉球鄉自爆紅以來，年年湧入百萬遊客潮，而連帶的垃圾量也為之壯觀，去年起小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉雖推「琉行杯共享」帶起減塑風氣，至今成效不錯，但卻在其中發現「無法回收的玻璃瓶」對環境的破壞也不小，他呼籲企業要有社會良心建立回收機制。

陳文玉指出，近年小琉球一直在推減塑運動，盼這座小島在發展觀光的同時，也能持續保護島上的生態環境，畢竟「小琉球是靠自然吃飯的」，而在推出琉行杯後，減塑運動愈發有感，遊客愈能體會環保愛地球的重要，不料「無法回收的玻璃瓶」成了另一頭痛事。

近來陳文玉發現塑膠類垃圾雖有變少，但整體垃圾並未減少，尤其是玻璃瓶，不僅海邊隨處可見，焚化廠更是堆積如山。他說，這些玻璃瓶為酒瓶居多，因為製酒業者沒有回收機制，加上瓶身重運回本島成本高，所以成了沒人要的「孤兒」，一直被留在小琉球當垃圾。

他無奈地說，企業要有社會良心，在賺錢的同時更要深思如何回饋社會，而就算無法回饋也不要造成負擔，這些酒瓶堆在小島上無疑已對環境造成破壞與壓力，因此鄭重呼籲企業要建立回收機制，自己的垃圾自己收，同時也建請政府藉課稅制衡。

「一次性的使用都是垃圾！」他強調，從酒瓶無法回收一事來看，環保不僅是要減塑，而是要避免一次性東西的使用，所以之後將利用「垃圾」在遊客中心外打造一面環保牆，時刻提醒大家勿製造垃圾。

(中時 )