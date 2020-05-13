東方設計大學設計系學生王旻嫻、張筱青、楊筑棋（左至右）與東港伴手禮業者合作，設計出一本有別於旅遊書的高質感手冊。（謝佳潾攝）

東方設計大學為讓學生提早進入業界發揮所長，今年畢業展首次讓畢業生直接與業者對話，當中原以為東港只是偏鄉漁村的王旻嫻、楊筑棋、張筱青，不僅打破刻板印象與之擦出精彩火花、設計出高質感手冊，還獲選在台南藍晒圖文創園區展出。

王旻嫻是高雄人、楊筑棋是台南人、張筱青是台中人，1年前「偏鄉漁村」是3人對東港僅有的印象，直到要籌備畢業展時，指導老師楊欽榮引薦她們與東港知名伴手禮店合作，才一點一滴慢慢認識東港，進而愛上這個「高質感的偏鄉漁村」。

王旻嫻說，她認知中的東港是鄉下地方，與一般漁村沒差別，但為畢業展多次深入田調後，才發現東港好特別，她們從食物、觀光、歷史等方面著手進行手冊設計，當中遇到好多人好多事，辛苦的漁民、熱鬧的魚市場等都是東港的故事所在。

「東港人好熱情！」楊筑棋說，因要以在地人的角度發想設計，所以很常與在地人聊天找靈感，期間不僅體會到海口人的熱情，也將其放入創作中。而對於東港人的熱情，張筱青特別有感，她說，這次創作意外改變她害羞的個性，她敢與他人對話了。

楊欽榮指出，學界的天馬行空與產界的務實求效益，讓雙方合作設計時一直存有矛盾點，所以這次除讓學生提早進入業界了解實況外，也趁疫情衝擊產業蕭條之際，讓業者有機會理解學生的設計，讓產學合作不再是口號。

(中時 )