疫情帶動宅經濟，冷凍食品持續發燒，台中多家知名餐廳如金悅軒、寬心園等名店，看好後防疫期的宅經濟商機，近期爭相推出如拌麵、港點、冷凍素水餃等調理食品，搶攻宅經濟商機。其中，近期推出的「金悅軒」拌麵禮盒，首批限量千份，一天之內就被搶購一空，6月緊急追加千份因應。

金悅軒餐飲集團董事長羅文貴表示，集團旗下的金苑茶餐廳、金悅軒粵菜餐廳，在這波疫情的推波助瀾下、港點外賣相當熱銷。以金苑茶餐廳為例，4月份業績達220萬元，較去年同期大幅成長四成，就是受惠於流沙包、蜜汁叉燒包、上海素菜包等外帶港點熱銷所賜。

就連金悅軒粵菜餐廳的多款港點，在防疫期間也成為外帶熱銷美食。因此，金悅軒餐飲集團目前正在評估籌設中央廚房，全力搶攻冷凍食品宅配、團購市場。

不僅如此，金悅軒餐飲集團看準各大名店、名人爭相搶進的拌麵市場商機龐大，近期初試啼聲、隨即締造千份拌麵禮盒一天內秒殺的銷售佳績！

羅文貴表示，拌麵最基本的就是做為載體的麵條，金悅軒經過不斷的找尋與試吃，終於找到允成製麵為這次的拌麵禮盒製作刀削麵體，天然無漂白、並採用溫室日曬。

此外，金悅軒拌麵禮盒之所以造成秒殺，主因在於拌麵搭配的醬料，都是由來自香港的行政總主廚黃志龍親手炒製，無論是較鮮甜的極品干貝ＸＯ醬、或是嗆辣的潮式辣椒醬，創店7年來，在店裡販售時就廣受好評。這次還搭配特選醬油與花椒油，味覺衝擊與層次更上一層樓。

羅文貴強調，由黃志龍主廚親手調出的醬料、一直以來都深受旅居海外的華人朋友們喜愛，甚至還是他們排解鄉愁、品嘗真正家鄉味的好夥伴。正因為了解到他們在外烹調習慣之餘，可能會有「醬料好、麵食不對味」的問題，集團利用了在「金粥道」餐廳販售的麵食經驗，加以改良、調整，才有了如今熱銷的「金悅軒拌麵禮盒」。

(工商 )