宏普（2536）今（13）日公布2020年第一季財報，首季主要靠新成屋銷售來貢獻業績，單季營收大幅成長2.37倍，至10.41億元，EPS為0.54元，優於去年同期的0.05元。 第一季營收為10.41億元，比去年同期大幅成長2.37倍；營業利益1.86億元，稅前淨利2.1億元，本期綜合損益為1.79億元；歸屬於母公司業主淨利為1.8億元，優於去年同期的1.5億元，EPS為0.54元，優於去年同期的0.05元。

宏普今年業績的主力來源，要靠新成屋銷售，包括「宏普世貿」、「宏普PARK」、「宏普樂高」、「宏普經貿」、「文德科技大樓」、「宏普AMAX」、「文華麗舍」、「領袖館」等。

另外下半年重頭戲，將是宏普首度跨足觀光飯店的處女作，台北市忠孝東路「三井花園飯店」大樓若完工開幕營運，將為宏普帶來長期穩定的租金收益，布局商用不動產效益可望展現。

(工商 )