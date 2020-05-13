智邦（2345）首季雖因工作天數減少，營收僅出現個位數成長，但因毛利率持續優化，獲利成長率明顯優於營收成長率，年增率上看35％，首季EPS 1.86元僅小輸上一季的1.94元，還一舉創下歷年同期新高及歷史第四高。

智邦13日召開董事會公布首季財報，經結算首季營收為117.24億元較去年同期的111.68億元，出現5％的微幅成長，不過因產品組合優化，首季毛利率19.3％優於去年同期的17.99％，達1.31個百分點，在雙箭齊發下，智邦首季營業利益達11.16億元較去年同期的9.58億元，成長16.5％，經結算今年首季累計稅後淨利10.32億元，明顯優於去年同期的7.59億元，呈年增35.96％，換算今年首季每股稅後盈餘為1.86元。

智邦集團執行長暨智邦科技總經理馬思睿（Edgar Masri）表示，儘管新冠肺炎疫情持續對全球經濟造成影響，但智邦今年第一季營運表現仍較去年同期微幅增長，而過去這段時間，智邦持續關注員工健康與安全，並努力維持整體營運穩定，以實現對客戶與股東的承諾。

智邦不諱言，新冠肺炎疫情帶來的影響非常深遠，也因此，智邦對於未來營運抱持積極但審慎的看法，事實上，公司正在建立一種更具韌性（resilient）的營運模式，除了因應在家工作等防疫需求導入通訊工具應用外，也包含了往更高階的技術發展、謹慎投入開發新市場、加速拔擢年輕世代、提升公司人文素質，消除不效率的經營環節，以因應整體大環境變化對公司營運造成的不確定風險變化。

智邦對後市持審慎看法也非空穴來風，因為此前，市場才剛傳出博通日前通知客戶擬延長交貨期限至26周，將從而產生14~17周的交貨空窗期，亞系外資擔心恐使智邦發生缺料危機，而將智邦評等由原先的「優於大盤表現」降為「中立」，不過比較吊詭的是喊空的外資並未跟進賣出，反倒持續加碼，從4月20日傳出消息後，外資甚至還祭出連八買，缺料利空會否真 在第二季浮現？從法人動態看來，似乎仍值得商榷。

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