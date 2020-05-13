共和黨參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）正在推動立法，鼓勵國內的稀土採礦，希望美國企業尋找中國大陸以外的礦物和稀土來源，以減少美國對大陸稀土金屬的依賴。稀土是許多現代科技中，必不可少的17種元素。

俄國衛星網報導，克魯茲在12日提出「2020年本土稀土議案」（Onshoring Rare Earths Act of 2020），要求對美國稀土產業，提供減免稅收的優惠，鼓勵美國企業在美國生產稀土、建立資助計劃，並要求美國國防部，把稀土等關鍵礦物的訂購合約，給予美國國內的公司。

該法案適用於17種稀土元素，這些稀土用於消費類電子產品，醫療設備，清潔能源，衛星和戰鬥機，以及其他4種對生產電動汽車至關重要的礦物。

17種稀土元素(Rare Earth Metals )，是周期表中的15個「鑭系元素」：鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、鉕(Pm)、6釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、鑥(Lu)，再加上「過渡元素」的釔(Y)與鈧(Sc)。

除了這17種，還有4種電動汽車生產所需要的關鍵礦物：鈷、石墨、錳和鋰。

鑭系元素在過去很長一段時間，都不知道用途，但是現在應用範圍卻愈來愈多，新一代半導體、強力磁鐵、充電電池，以及高強度合金鋼的冶煉，都要摻一些稀土才能達到更高的水準，因此地位愈來愈關鍵。

中國大陸是稀土元素的最主要來源地，佔了全球稀土供應的8成，大多數來自內蒙古鄂爾多斯高原。據說鄧小平在90年代就已預見稀土是下一階段的資源戰爭，曾經說過「中東有石油，中國有稀土」這樣的話。

克魯茲是2016年與川普競爭共和黨總統提名的參選人之一，之後已成川普政策的主要支持者，是對中國大陸最嚴厲的批評家之一。他說，該法案是避免北京以稀土為武器，突然切斷對美國的稀土供應。

他的聲明表示：「礦石法案是在美國建立稀土元素和關鍵礦物的供應鏈，確保中國大陸永遠不會有這個機會。」

美國稀土公司對法案表示歡迎，該公司正在德州西部開發大型稀土項目，他們表示：「我們支持克魯茲參議員的做法，美國必須優先發展國內稀土，以解決中國大陸在稀土供應的壟斷地位。」

(中時電子報)