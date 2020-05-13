總統蔡英文520連任後，將重新兼任民進黨主席，外傳現任黨主席卓榮泰可能接任考試院副院長，卓榮泰今日澄清，很多傳聞都不是真的。民進黨副秘書長林飛帆也表示，蔡英文也曾與他談過如何繼續與年輕世代對話，個人的事情不方便講太多。

卓榮泰今日最後一次主持中常會，會後並與民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆與林鶴明，和媒體茶敘。

外傳內閣微幅異動後，卓榮泰可能出任考試院副院長，卓榮泰表示，他和總統談過，希望不要費心在他身上，多放在年輕人身上，很多傳聞都不是真的。卓榮泰也指出，目前執政團隊人才濟濟，防疫期間行政院長蘇貞昌以人事變動最小、防疫效果最大為考量，大家全力支持。

羅文嘉也將同時卸任，對於未來是否還會投入選舉，羅文嘉表示，目前沒有這些想像和計畫。他也指出，江湖遼闊，不管人在哪裡，他曾經在乎的人和事，都不會因為人在哪裡而改變，會繼續善盡公民角色。

卓榮泰和羅文嘉去年找來林飛帆擔任副秘，外界好奇林飛帆帆是否會一起進退？卓榮泰表示，林飛帆比較晚進民進黨中央，晚到的人沒有提早離開的權利，林飛帆凡的動向充滿彈性和未來性。

林飛帆凡則表示，總統曾與他談話，討論對民進黨的想法、如何與青年世代和公民社會對話等，沒有對個人去向做太多討論，個人部分不太適合講太多。

(工商 )