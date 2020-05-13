民進黨中常會今授權由卓榮泰主席協調台北市主委候選人一事，經過馬拉松溝通，黨主席卓榮泰表示，目前正在進行意見與文字的整合，將於明天一併說明，感謝外界的關心，也讓各位媒體朋友費心了。

民進黨台北市黨部主委選舉，參選人薛凌與王孝維互槓僵持不下，民進黨從下午中常會開始處理，結果中常會結束後還是沒有結論，於是會後原本邀集雙方前來溝通，但是當事人並未出現，由卓榮泰負責協調，直到晚間近九時，尚未有結果。

黨中央目前仍須尋求雙方加強自我約束。今天中常會授權卓榮泰主席於會後繼續溝通，若於今晚八點前尚不能達成共識，擬暫停該選舉；不過從卓榮泰晚間回應，似乎還是不願放棄就此暫停選舉。

對於到底要約束雙方哪些事情，卓榮泰與媒體茶敘時說，第一、登記參選時有簽一些公約，那個必須遵守；第二、調查小組舉出幾件調查過程當中，雙方或許有承認、或許有說法，或許有說另外的一些辯護。有這爭議的行為，他都要求組織部現在正在整理，把這些爭議事件強化成文字性的東西。茶敘結束後，馬上跟雙方協調。

(中時 )