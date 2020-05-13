美國公布第一季GDP萎縮4.8%，市場預期第二季將迎來更慘的數據，高盛在最新報告中，再度大幅調降美國第二季GDP，預計將萎縮39%、此前預估值為萎縮34%，這已是高盛今年以來第三度調降預期。

外媒報導，美國經濟最嚴重的情況似乎還沒結束，高盛分析師Jan Hatzius周三發布報告，調降美國第二季GDP至-39%，已是今年來第三度調降，不過，高盛認為，黎明也似乎正要升起。

高盛提到，經濟可能現在就是谷底，隨著美國各地逐步重啟經濟，我們有信心有很多商業活動能快速復原，儘管部分像是醫療業、飯店、零售購物還需要一些時間，但其它活動的反彈仍讓人期待。報告中，高盛也就美國第三季與第四季GDP進行預測，分別達增長29%及增長11%。

其實，高盛對於經濟復甦時程看法，也恰巧與多名專家相同，例如，聖路易斯聯儲主席布拉德就預計，美國經濟在第四季就能恢復正常水平；而美國財政部長梅努欽日前也表示，將在7月後看到經濟真正的反彈。

(中時電子報)