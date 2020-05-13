1名國小三年級的女童，今天下午5時許在住家頂樓14樓騎腳踏車玩耍，因頂樓風大，鐵門被風吹關閉，8歲的女童見被反鎖屋頂，求助無門，竟異想天開欲從頂樓往下攀爬到6樓住家，結果失足墜落至1樓花圃，現在影片曝光，只見女童墜樓後後，還在地面花圃滾動了幾下，自己爬了起來，然後到警衛室，警衛見她頭流血，她說從樓上摔下來，讓警衛也嚇了一跳。

直擊》板橋女童墜樓自行搭電梯上樓影片曝光（讀者提供）

直擊》板橋女童墜樓後自行爬起影片曝光（讀者提供）

接著，小女童自己走去搭電梯回家，國三的姊姊見她滿臉是血，嚇到急忙打119報案，將女童送醫檢查。後來女童被送往亞東醫院急救，查出有氣胸情況，已在進行手術中。

板橋女童14樓墜落至花圃（紅圈處）。（讀者提供）

板橋女童從14樓墜下墜樓至花圃，自行爬起來走道警衛室。（讀者提供）

雖然這名小女童從14樓墜落，奇蹟似沒有受大傷害，但是警方還是呼籲，遇到頂樓走道大門被反鎖，還是要留在頂樓，以敲打門板，或呼喊求救的方式等候救援，絕對不能學「蜘蛛人」攀爬，一個不小心就會墜樓喪命。

據警方勘查現場，發現女童墜漏後，疑有先撞到遮雨棚後在掉落軟土的花圃，所以減緩了墜樓時的重力加速度，因此只有四肢和頭部有挫傷，胸部也因撞擊，有氣胸情形，正接受手術中。

(中時電子報)