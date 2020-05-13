今年的首個颱風黃蜂正在持續增強中，天氣臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，美軍JTWC已經將黃蜂升格為一級熱帶氣旋，並持續增強中，更有機會挑戰成為3級熱帶氣旋，也就是中颱的中段班。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》說明，黃蜂在登陸菲律賓前，強度還會持續增加，向中度颱風中段班挑戰，而登陸菲律賓後，受到陸地的破壞，強度會大幅減弱，待在陸地上越久，折磨得越厲害。進入巴士海峽，環境不利颱風生存，所以就剩半條命持續北上。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》提到，黃蜂侵襲台灣的機率目前看來正在降低，以目前路徑研判，黃蜂對台灣的影響，以東部及屏東為主，西部基本上甚微，如果颱風更靠近才會有顯著影響，而路徑都還有調整空間，尤其在登陸菲律賓後的轉向點很重要。

至於是否會為台灣帶來西南氣流，《台灣颱風論壇｜天氣特急》補充，目前來看，黃蜂走後會帶動較強的西南風，是否達西南氣流？這還要再觀察。

(中時電子報)