因應世界糧食危機，近年來「昆蟲食」逐漸受到全球關注，因昆蟲食材除成本低外，營養價值也高，且比起牲畜對環境造成的影響較低。日本無印良品（MUJI）也曾在去年針對「昆蟲食」的概念，表示將研發「蟋蟀仙貝」，現在即將正式上市！下週日本無印良品網路商店將首波預購，消息一出，也在推特上引起討論。

日本無印良品去年曾表示將和德島大學共同研發「蟋蟀仙貝」，並於今年春天推出，掀起一番討論。而這款「蟋蟀仙貝」即將上市，將在本月20日於日本無印良品網路商店進行首波預購，未來也將在日本實體店鋪販售，至於海外是否也會開賣，目前尚未提及。

（圖／翻攝日本無印良品官網）

由於世界人口迅速增長，未來的糧食安全和環境問題是不可避免的問題，而昆蟲食材除了營養價值高、成本低外，與牲畜相比，對於環境所造成的負荷量也更低，聯合國糧食及農業組織（FAO）也建議將昆蟲食品作為牲畜的替代品。日本無印良品官網也指出，「蟋蟀仙貝」所使用的蟋蟀是在衛生安全的環境中飼養的，會將牠細磨成粉後製成，味道嘗起來就類似蝦。

（圖／翻攝日本無印良品官網）

「蟋蟀仙貝」開賣消息一出後，引起熱議，更成了推特上的熱門關鍵字，網友紛紛表示「終於有大廠注意到昆蟲食品」、「可以理解環保的想法，但或許不用講這麼清楚是哪種昆蟲」，更有網友驚嘆表示「蟋蟀仙貝」原來不是盜版的，而是真的有這樣商品。

(中時電子報)