連續兩場比賽，台元紡織都贏得相當驚險，前一場差點成為台灣電力終止連敗的苦主，今天則是差點浪費掉雙位數領先，不過在第4節靠著林文佑、蔡佩真均有發揮，終場83比68收下勝利。

電信帶著8分落後進入下半場，第3節曾落後到12分，但在黃虹瑛個人單節11分帶動下，透過一波12比0攻勢將分數追到48比48平手，打出氣勢的電信，反以53比51超前2分結束第3節。

台元老將蔡佩真（左）繳出「雙十」數據，是台元今天擊敗電信的功臣之一。（中華籃協提供／陳筱琳台北傳真）

第4節一開始台元林文佑、卓敬連進2記三分，助台元再度要回領先，這節林文佑與老將蔡佩真均有發揮，林文佑單節進帳11分、5籃板，蔡佩真10分、5籃板、3助攻，兩人的發揮是台元重回雙位數領先，保住勝利的功臣，賽後台元教頭邱啟益指出：「球員兩場比賽遇到亂流都是無法適應裁判尺度，但是球員都克服難題，在最後關頭邁向勝利，她們承受了很大壓力，相信都有所成長。」

林文佑此役貢獻20分、8籃板，蔡佩真則是13分、14籃板，邱啟益補充：「文佑一直有不錯的手感，但有時太客氣，就算有空擋球也會傳給學姐，我也一直灌輸她有空擋就果敢出手，很開心看到她成長，就算聯盟沒有設立獎項，我自己也想頒給她最佳進步獎。」

(中時 )