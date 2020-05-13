嘉義縣稻江科技暨管理學院今日傳出停招，外界震驚，此外，稻江還承辦嘉義縣唯一一所大埔美非營利幼兒園，家長擔心是否續辦？嘉義縣政府教育處長陳添丁表示，幼兒園109學年招生情形，截至目前共有59名幼生（含30名舊生、29名新生）報名，校方承諾，雖學校停辦、停招，但「財團法人稻江科技暨管理學院」此一法人沒有解散，故幼兒園將會由法人繼續與縣府履約，幼兒園老師亦全數留任。

嘉義縣稻江科技暨管理學院今日傳出停招，校方僅強調明天下午統一對外說明，但已有聲明稿流出，指稻江最主要的學雜費收入大幅銳減，校務經營更形艱困，董事會歷經諸多考量決定後，宣布109學年度起停招、停辦。

陳添丁表示，大埔美非營利幼兒園現有33名幼生，為了確保家長權益，教育處經與稻江洪校長確認，校方承諾，雖學校停辦、停招，但「財團法人稻江科技暨管理學院」此一法人仍在，無解散，故大埔美非營利幼兒園將會由法人繼續與縣府履約，保障幼童受教權益。

(中時 )