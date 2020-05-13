林宥嘉、老婆丁文琪（Kiki）3月底喜迎二寶女兒「Pippi」，女兒日前滿月，他們近來分送Pippi的彌月蛋糕禮盒給親朋好友，也曬出女兒大眼噘嘴萌照。在禮盒照片上，林宥嘉、Kiki與兒子「酷比」一起舉起雙手，熱情歡迎Pippi到來，林宥嘉表示：「從此我們家的喜悅變成3+1倍，再和大家一起分享，就變成了無限大！謝謝所有的愛與祝福。」

林宥嘉提到Pippi跟酷比小時候長得很像，但細看會發現他們的神情不太一樣，「酷比笑起來甜甜的，眼尾會上揚瞇成一條線，妹妹目前比較沒有那麼愛笑，張著又圓又大的雙眼，像個小酷妹。」1歲多的酷比，現對妹妹疼愛有加，只要聽到妹妹哭了，就會走過去輕拍、安慰她，十足是個好哥哥。

女兒「Pippi」的小名來自Kiki喜歡的繪本《長襪皮皮》，因Kiki希望Pippi能像繪本主角一樣，將來是一位勇於冒險、有力量而又慷慨善良的女孩。而林宥嘉近來在家忙當奶爸照顧酷比，讓Kiki在產後無後顧之憂的好好休息，林宥嘉說雖然這段時間，每天都沒有什麼自己的時間，但也累積了很多生活當中，讓他覺得很有意義的事，之後再跟歌迷分享，「希望歌迷、媒體朋友們身體健康，想念大家。」

林宥嘉、老婆丁文琪、兒子酷比一起喜迎女兒「Pippi」。（but.(we love butter)提供）

林宥嘉、老婆丁文琪、兒子酷比一起喜迎女兒「Pippi」。（but.(we love butter)提供）

(中時 )