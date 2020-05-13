今日《花木蘭》導演Niki Caro在IG公開一部分試鏡影片，竟驚見王菲愛女竇靖童。(圖/ 摘自nikicaro IG)

迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）從籌備至今議論不斷，選角、劉亦菲替港警說話和受新冠肺炎影響推遲上映日期，但未上映就已獲得高熱度關注；今日《花木蘭》導演Niki Caro在IG公開一部分試鏡影片，竟驚見王菲愛女竇靖童。

《花木蘭》導演Niki Caro把徵選女主角的試鏡影片分享到IG，寫到這只是幾千人中的一部份，透過全球招募，她和劇組工作人員才知道大家對這齣戲和角色的熱愛，也感謝大家展現願意勇於嘗試；而畫面中出現一些已有拍電影經驗的的女演員，像是《芳華》的楊采鈺、《悍戰太平洋2：起義時空》的藍盈瑩、《唐人街探索3》的尚語賢、《鐵道飛虎》的張藝上。

其中最令人眼睛為之一亮的是，居然有天后王菲和搖滾樂手竇唯的女兒竇靖童，她以一頭短髮看起來相當稚氣十足，害羞地向鏡頭打招呼，「Hello！My name is Leah.」。

(中時電子報)