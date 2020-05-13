台灣會展排名再邁進 亞洲第四創佳績 21:372020/05/13 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際會議協會(ICCA)公布2019年最新國際會議場次排名，我國以舉辦163場協會型國際會議，排名亞洲第4，名次較2018年上升1名，超越泰國躍升為亞洲前4大會議國，全球第26名。 國貿局表示，國際會議是我國科技、醫學及科學等軟實力展現成果的重要平臺，透過會議的舉辦，不僅有助於產業發展，更有效提高我國國際能見度，並藉由會展產業的良好形象，再度打響臺灣優質的國際形象與知名度，讓世界看見臺灣。 (工商 ) #國際會議 #我國 #亞洲第 #排名 #藉由 也許您會感興趣 推薦閱讀 股債給力 2019投信齊進補 04:102020/05/09 金融．稅務 BERI排名台灣擠進前三 近年最佳 04:102020/05/12 財經要聞 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 油價狂噴就殺進？專家曝3點 散戶小心 15:562020/05/12 財經 《貿易》國際會議排名 臺灣攀升亞洲第4 11:262020/05/13 財經 國際會議最新全球排名出爐，台灣攀升亞洲第4 12:412020/05/13 財經 繼陳致遠兄弟之後 高國輝兄弟也跟進 19:002020/05/13 體育 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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