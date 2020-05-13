國際會議協會(ICCA)公布2019年最新國際會議場次排名，我國以舉辦163場協會型國際會議，排名亞洲第4，名次較2018年上升1名，超越泰國躍升為亞洲前4大會議國，全球第26名。

國貿局表示，國際會議是我國科技、醫學及科學等軟實力展現成果的重要平臺，透過會議的舉辦，不僅有助於產業發展，更有效提高我國國際能見度，並藉由會展產業的良好形象，再度打響臺灣優質的國際形象與知名度，讓世界看見臺灣。

(工商 )