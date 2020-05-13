美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)周二(12日)在一場公開演說中表示，受新冠肺炎疫情影響，美國經濟預料將在第二季觸底，但可望在下半年開始復甦。她還提到，由於復甦過程仍然充滿不確定性，因此需要來自政府更多的財政刺激措施。

梅斯特周二在一場對芝加哥金融專業人員的視訊演說中指出，鑒於部分居家避疫措施已經解除，合理的預測為美國經濟將在今年下半開始再度成長、失業率也將下滑，而且這波復甦預料將持續到2021年。

不過當中美國經濟會先在第二季觸底，萎縮幅度將介於25%到40%之間、至於失業率則可能上衝到20%或更高。

但到了年底，她預測美國經濟萎幅將縮減到5%，至於4月升抵14.7%的失業率則將降到一位數或二位數低檔。她還預期至少到年底通膨率將維持在低檔。

在如此情境下，如果失業率仍然居高不下、還有多數商業可能面臨倒閉，為了避免對美國經濟造成長期損害，來自政府「進一步的直接財政刺激措施將有其必要。」

梅斯特表示，決策官員有必要繼續監看經濟發展、對家庭與企業挹注信貸流動，緩和金融市場運作、評估多種可能情景而非仰賴單一模式預測，並且隨時因應經濟復甦時可能出現的各種挑戰。

在她的演說中，梅斯特強調聯準會正致力支撐金融市場，並且協助經濟出現好轉，但在同時她也補充經濟波動與影響層面之廣將高出疫情爆發以前。

梅斯特是今年美國聯準會公開市場委員會的投票成員。她在3月雖然曾對聯準會把利率降至近零持反對意見，不過對於聯準會的救市措施仍給予全力支持。

(工商 )