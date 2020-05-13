近來新冠肺炎肆虐全球，娛樂圈許多活動、演唱會紛紛取消、延期，金曲台語歌后謝金燕邀約則是逆勢成長，代言滿滿，包括精品門窗、口罩、奶昔、髮品、地產等8項代言，粗估吸金6千萬元，獲封為「代言女王」。廠商13日釋出謝金燕代言美照，引起關注，據悉，該代言價碼約6百萬元。

不過因為疫情關係，謝金燕海外商演邀約幾乎取消、延期，約6場，被問及損失金額，謝金燕的經紀人球球說：「損失是金錢上的，可是我們賺到的是待在家裡休息的時間，多往正面的去想。」謝金燕近期在台灣也沒閒著，陸續忙拍攝代言照、廣告等，工作目前幾乎如期進行。

謝金燕已逝父親「秀場天王」豬哥亮將15日逝世滿3周年，球球透露謝金燕向來很低調，往年在父親忌日，謝金燕都是在家抄經、唸經迴向給父親。

而謝金燕時常於IG、臉書與粉絲互動，近期常發出在家勤運動的影片、照片，秀出姣好身材，她日前分享自己做了一些白日夢，「依舊有著一股傻勁，想著如何把那些白日夢一一實現，跨年晚會上的李小龍大戰恐龍，就是姐發的白日夢。」她用自身的經歷鼓勵大家，「世界上還有什麼不可能，只要你把它化為行動，任何夢都會在你的人生中留下一些紀錄。」

謝金燕近來代言滿滿。（皇翔PARK提供）

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