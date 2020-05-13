疫情全球拉警報，Nono錄八大綜合台《WTO姐妹會》有所感：「像我的餐飲店就從7成內用變成7成外送，同時還要輔導加盟店跟外送平台合作，甚至必須要先設想好去跟銀行貸款。」主持人莎莎經營甜點店多年，這波疫情也因應配套措施，「客人大約減少2、3成，因應疫情影響，推出晚上6點後消費可以打7折的活動，最近可能比較辛苦，但一定會過去的。」

節目討論各國創業難易度話題，莎莎透露創業時找朋友或家人一起開店是一件冒險的事，「我在跟男朋友交往半年時，決定一起做生意，當時也一起談好如果分手的話，就把東西賣一賣，公平分一半，好在直到現在也過了十幾年。」莎莎表示開店就像擁有小孩一樣，能同時維繫感情。

楊晨熙慶幸「逃過一劫」。（八大提供）

來自日本的葛西健二分享，根據報告在日本要開餐飲店，平均半年內10間店面就會倒7間，來賓楊晨熙聽聞後，笑稱自己「逃過一劫」，她透露因日前到日本旅遊時，當地開了很多台灣品牌的珍珠奶茶店，看到排隊人潮像「貪食蛇」沒有盡頭，讓她興起開店念頭，「我觀察一年後，要準備開店，發現日本店面租金要一次付10個月，而且申請流程也超級久！但這也是不幸中的大幸，因爲我本來預設要在2020日本奧運時賺一波，剛好碰到疫情延期舉辦。」順勢打消她開店的想法。

(中時 )