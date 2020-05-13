韓國N號房變態性虐多名少女風波越演越烈，繼主嫌之一的「博士」趙主彬長相被公開，N號房創始人godgod（文亨旭）也被警方曝光個資，年僅24歲就犯下如此惡行，令外界譁然。現在N號房事件也確定將改編成電影，預計在下半年開拍，目前正在調整演員陣容。

N號房事件確定翻拍成電影。據韓媒報導，這部以真人真事改編的《惡魔之房》將於下半年開拍，劇情講述利用網路進行性剝削及未成年性犯罪一定會受到處罰的內容，不僅是單純翻拍事件，片中還會揭示10多歲青少年犯罪的嚴重性。

此外，執導該片的導演盧洪植也透露拍攝動機，他說從10幾年前開始，向未成年伸出的黑手與犯罪，宛如病毒一樣蔓延，卻沒有人挺身而出，昔日在準備電影《模範生》過程中，就打算策劃一部正面揭發犯罪的相關電影。

導演盧洪植擅長拍攝對社會具有深刻啟發性的真人真事題材，他2008年電影《模範生》故事描述10幾歲青少年性交易事件，也曾把已故女星張紫妍身亡事件搬上大螢幕。

(中時電子報)