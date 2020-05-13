蘆竹區外社特有風情!外社當地有飼主飼養牛隻，卻不在園區內飼養，反而利用當地地利之便，直接在溪邊綠地放牧牛隻。而當地風景秀麗優美，再加上牛隻成群漫步在溪邊散步吃草，吸引許多民眾駐足觀賞。然而，在溪邊放牧卻遭民眾向桃園市政府水務局舉發，疑似有違規之虞。

外社地區靠近A10山鼻捷運站附近，緊鄰山外路坑子溪畔，常看見有近50隻大、小隻台灣黃牛成群結隊在溪邊吃草，而當地又屬偏遠郊區地帶，風景空曠秀麗，加上又有牛隻，形成特殊風景，經常吸引許多民眾在附近觀賞，儼然成為當地獨樹一格特色，但隨意在溪邊放牧牛隻卻有爭議，先前就有民眾向桃園市政府水務局提出檢舉。

而水務局接獲檢舉後，也曾派員至該地查看，然而，因檢舉人不願檢具飼主姓名等相關資訊，水務局至當地皆找不到飼主故無法辦理，當時勘查現場時，因牛隻無影響河防安全等疑慮，水務局也無強制驅離。

水務局水養科科長陳文龍指出，根據水利法第78條之一有關放養行為規定，要求飼主須先經農業局許可，登記畜牧地點並申請登記證，且由水務局勘查當地不影響河防安全下，才可放養。

據當地居民指出，牛隻飼主在當地放牧超過10年，期間還曾因牛隻失蹤而至派出所報案，通常早上會將牛隻帶至溪邊放牧，太陽下山後會將牛隻沿著溪邊趕回家。

(中時 )