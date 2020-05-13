威脅大增！氣象局：「黃蜂」增強為中度颱風 21:372020/05/13 中時電子報 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年首颱「黃蜂」稍早氣象局宣布已增強為中度颱風 (圖／中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃蜂迅速增強，生成一天後稍早已增強為中度颱風 (圖／氣象局) 2020首颱「黃蜂」稍早時刻氣象局已經正式宣布，增強為中度颱風，目前以每小時12公里速度向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風暴風半徑80公里，十級風暴風半徑50公里。 「黃蜂」在昨天(12日)晚上生成，強度迅速增加，目前推估會登陸菲律賓呂宋島後，轉向往東北前進，掠過台灣沿海邊緣往日本方向前進，但由於環境良好，已在本日稍早增強為中度颱風。 文章來源：中央氣象局 「黃蜂」來了！颱風論壇：這兩地區影響最大 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 (中時電子報) #氣象局 #黃蜂 #增強 #中度颱風 #暴風半徑 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨鋒面影響到周二 氣象局曝颱風季來了 08:072020/05/10 生活 梅雨鋒面來襲！南投縣豪雨特報11縣市防大雨 18:372020/05/10 生活 梅雨鋒面發威！全台慎防劇烈天氣 這天飆回高溫36度 22:232020/05/10 生活 梅雨鋒面到！高雄、南投等3縣市豪雨 12縣市大雨 12:282020/05/11 生活 首颱黃蜂恐生成？氣象局曝各國最新預測 18:382020/05/11 生活 好天氣再等等！這天鋒面遠離台灣 22:162020/05/11 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 08:152020/05/12 生活 好天氣只到周五 輕颱「黃蜂」這天最靠近台灣 22:272020/05/12 生活 輕颱黃蜂 氣象局曝海警機率 08:062020/05/13 生活 黃蜂恐變中颱 是否直撲台灣看這關鍵 12:472020/05/13 生活 生活熱門新聞 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標開刀順利 「換肝之父」陳肇隆：完美的手術 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 不只疲倦消瘦 專家：肝癌確診前50％有這症狀 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。