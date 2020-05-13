黃蜂迅速增強，生成一天後稍早已增強為中度颱風 (圖／氣象局)

2020首颱「黃蜂」稍早時刻氣象局已經正式宣布，增強為中度颱風，目前以每小時12公里速度向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風暴風半徑80公里，十級風暴風半徑50公里。

「黃蜂」在昨天(12日)晚上生成，強度迅速增加，目前推估會登陸菲律賓呂宋島後，轉向往東北前進，掠過台灣沿海邊緣往日本方向前進，但由於環境良好，已在本日稍早增強為中度颱風。

(中時電子報)