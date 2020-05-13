桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈10台「筋膜槍」給桃園醫院醫護「放鬆一下」。(黃進仕提供／蔡依珍桃園傳真)

2020年新冠肺炎疫情爆發之際，衛生福利部桃園醫院第一線醫護防疫人員不分日夜、守護人民，為桃園市民健康把關，桃園市圓夢愛心關懷協會發起「守護台灣需要你我💖全民抗疫感恩有您~向第一線防疫人員致敬」活動，趁母親節與護理師節之際，捐贈10台時下最新型且實用的「筋膜槍」，讓第一線醫護「放鬆一下」。

協會理事長謝慧謹13日帶領理監事及在地龍鳳里長黃進仕、雲林里長翁謂業參加捐贈儀式，桃園醫院由副院長王偉傑代表接受並回贈感謝狀，感謝協會及里長以實際行動支持肯定醫護人員的辛勞。

謝慧謹表示，協會持續六年共舉辦76場的「每月一愛」活動，每月藉由不同主題愛心活動來關懷弱勢群族，幫助弱勢兒童與家庭，甚至獨居老人與身心障礙者圓夢，進一步給予心靈上的關懷，讓弱勢者獲得社會愛心安慰，勇敢走出困境。

她說四月份原本要辦理母親節關懷活動，為了遵守中央避免百人以上人員聚集的政策，改為辦理「全民抗疫感恩有您~向第一線防疫人員致敬」活動，針對第一線防疫人員進行關懷行動，希望全民一起為辛苦的醫護人員加油打氣。

陪同出席的黃進仕里長表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，為台灣帶來嚴重傷害，自疫情發生以來，經常看到穿著防護衣的救護車從龍鳳里呼嘯而過，也常看到桃園醫院護理人員投入機場防疫工作的新聞報導，真的感謝桃園醫院的把關，他們的專業與努力，讓台灣防疫成功守護國人健康。

今天捐贈最實用的貼心小物「筋膜槍」，能夠穿透深層筋膜，通過強勁的震動直擊深層肌肉，迅速緩解肌肉酸脹，擺脫腰背肩頸疼痛的症狀，使緊繃的肌肉組織放鬆，恢復活力對抗病毒。

副院長王偉傑特別感謝協會的捐贈活動，他表示，抗疫是條漫長的路，第一線醫護人員不分日夜，競競業業守護防疫大門，辛苦付出值得國人肯定，尤其桃園醫院剛完成台灣首例以「血液淨化療法」成功讓新冠肺炎重症患者康復出院，醫護人員的辛苦無法以言語形容，「筋膜槍」品項雖小，但意義非凡，都是代表全民肯定第一線防疫團隊的犧牲與奉獻，真的非常實用又具意義。

(中時 )