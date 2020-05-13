民進黨立委蔡易餘提案修改兩岸人民關係條例，國民黨立院黨團總召林為洲今天在中常會直言，以往國民黨都擔心動亂而反對，民進黨就「一直吃國民黨豆腐」，以朝野無共識，讓全案不了了之，再回頭罵國民黨親中。黨團判斷「民進黨一定不敢修」，蔡易餘本周五要再提的修憲案也是如此，最後一定不了了之。

據悉，國民黨中常委田方倫在中常會指出，林為洲要把蔡易餘的提案排入內政委員會討論，網路效果非常好，有3000多人按讚、轉發，其實就該讓民進黨面對，國民黨不要再背鍋。

林為洲則解釋，蔡易餘上周五提案，要拿掉兩岸條例裡「國家統一前」等字眼，改為「因應國家發展」，理由是兩岸不一定要統一，被解讀為要法理台獨，先處理兩岸條例，再處理憲法增修條文裡「兩岸分治的事實」等等。

他說，該案其實以前也提過，但國民黨過去都擔心兩岸緊張、甚至動亂而不贊成，民進黨就以「無法取得朝野共識」、「案子是個別委員提的，不是政院或黨團提的」，讓案子交付朝野協商，最後以朝野沒共識而不了了之，民進黨就能一直罵國民黨反對正名、親中，一再吃國民黨豆腐。

「民進黨真的要改嗎？我們判斷都不會改。」林為洲說，前陣子的華航正名、護照加註台灣大字，民進黨都不敢改，何況要改兩岸條例？尤其520快到了。民進黨在立院是多數，內政委員會下周召委又是管碧玲，民進黨理應排審，但他研判不會也不敢排，才宣布要幫民進黨排，結果PTT有上千則留言，九成都是罵民進黨打假球。

林為洲也說，民進黨最新說法指兩岸關係條例是下位法，憲法增修條文是上位法，要改就先修憲才有意義，所以暫不處理兩岸條例，預計周五提出修憲案，「民進黨要提，我就等你」，黨團研判仍會是同樣招式，「拖過520，民進黨一定不敢修」。

他說，兩岸條例算是第一回合，國民黨小得分，民進黨小失分，修憲則是第二回，黨團會持續注意，隨時回應。

(中時 )