大陸外交部發言人趙立堅13日表示，中方敦促美國有關方面恪守一個中國原則，停止支持台灣當局「以疫謀獨」的政治操弄，以免影響國際社會團結合作的抗疫大局。

中新社13日報導，大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上說，美國國會美中經濟安全審查委員會發布報告稱，世衛組織將台灣排除在外，導致更多人因疫情死亡，這個報告一貫歪曲事實、充滿偏見。

趙立堅稱，台灣參與世界衛生組織有關活動問題上，中方的立場是明確的、一貫的，即必須按照一個中國原則來處理。在符合一個中國原則的前提下，大陸中央政府已對台灣參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對。台灣從未被排除在世衛組織全球防疫體系之外。

趙立堅表示，新冠肺炎疫情發生以來，台灣民進黨當局利用疫情大搞政治操弄，持續炒作台所謂參加世界衛生組織和世衛大會問題，其真實目的是挾洋自重、「以疫謀獨」。大陸對此堅決反對。他們的圖謀也絕不會得逞。

趙立堅說，中方敦促美國有關方面恪守一個中國原則，停止支持台當局「以疫謀獨」的政治操弄，以免影響國際社會團結合作的抗疫大局。

(中時 )