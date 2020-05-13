桃園市蘆竹區盛產草花，每年平均可產2500萬盆草花，產量占全台三分之一。草花常應用於路邊、活動造景，但如今受疫情大範圍影響，許多活動因此取消，導致草花需求量大減，預估今年恐將比往年少300萬盆，其中，更有兩處草花田休耕，直接影響草花班員和底下員工生計。

蘆竹過去有草花之鄉美名，後來桃園升格後改稱草花王國，過去台北地區分隔島、交流道、行道樹等地大量需要草花，蘆竹因地利之便，都送往台北銷售，近年來則以供應桃園為主。每年蘆竹草花銷售可達2500萬盆，但自疫情開始以來，大型活動因應防疫取消，桃園市蘆竹區農會主任徐石福說，像是農博、彩芋節、花草節等活動都大量運用草花盆栽美化裝飾，現在活動沒了，農民業績跟著下滑、收益大減。

草花一盆目前市價約7、8元，徐石福預估，今年草花大概2200盆，換算一年就差2400萬，草花班班員一班約20至30人，底下還有員工，粗估每人一年損失約80萬，許多農民為彌足損失近日也前往農會辦理紓困補助。

近年草花銷售多以量制價，大竹已有農民因草花銷量不佳，憂心繼續種下去恐做白工，早早將兩處草花田休耕，當地長滿成堆雜草。蘆竹區農會理事長錢得勝對今年也持悲觀態度，指出目前景氣下滑，草花非經濟必需品，需求量未來勢必下滑。

(中時 )