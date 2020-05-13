江啟臣在中常會向中常委說明因應小組及如何挺韓。(黃福其攝)

高雄市長韓國瑜罷免投票日逼近，多位國民黨中常委今天在中常會主張黨中央要有積極作為；副祕書長謝龍介指出，綜合各方民調及評估，罷免能否跨過門檻約在正負3％的範圍，眼前絕不能中民進黨、罷韓團體要激化選情的陰謀，因此包括他及五虎將因此都很低調。他也指出，目前原高雄縣的市民比較沒那麼支持罷韓，這也是民進黨開始打韓國瑜農漁產備忘錄執行率的原因。

今天中常會包括鄭正鈐、呂學樟、黃敬平、黃紹庭等人，紛紛希望黨中央有更積極的動作，或提供充分資訊讓大家為黨為韓辯護，甚至呼籲「2018挺韓的高雄市民，再站出來挺韓1次」。

據指出，江啟臣向中常委解釋，黨中央已成立因應小組，他親任召集人，執行長是祕書長李乾龍，副執行長是組發會主委葉壽山，五位副祕書長都是情勢評估小組，發言人是文傳會主委王育敏，另有其他一級主管、地方議會或黨員從政同志參與，因應小組以及政策會、立院黨團都與韓市府密切聯繫及配合，包括議題或赴高雄考察等，「剩20 多天，唯一目標是力保高雄，非常很清楚，大家不用懷疑」；有些媒體一直說黨中央在討論6月6日之後的情形，完全是見縫插針的無稽之談，希望大家都能予以駁斥。

江啟臣指出，罷免不是選舉，現階段是不激化對立，不是要支持者不能去投，而是過程不要激化，提高對方的投票行為；他可理解中常委都很關心，但怎麼做會隨時調整，需要中常委站出來時也會告訴大家。

副祕書長謝龍介也指出，綜合各方民調及精算，目前趨勢是過不過關正在門檻的正負3％，可能不會過或過一點點。只要最後同意票少了1 票沒過關，即使因保持低調以致反對票拿0票，「我們都大贏」，為避免落入對方激化的陰謀，因此他和五虎將都沈澱，不站出來講話，以免一開口講句話，對方又激出幾10票。

他說，目前原高雄市罷韓支持度較高，原高雄縣較低，因為陳菊擊敗楊秋興連任市長後，對原高雄縣沒建樹，不像韓團隊對地方有不少施政而有較高滿意度。民進黨也作過民調，才想激化原高雄縣的市民討厭韓，這兩天刻意打韓的農漁產MOU執行率低，但其實那是疫情加上中央與對岸決裂造成，影響到執行率，民進黨卻不管這些；至於原高雄市，黨及韓營都在低調拜訪。

謝龍介再三拜託中常委們要低調，目前比例太接近，任何策略或動作都有很大影響，因此不要被對方激化，「光是拆1塊看板，對方都可做20條新聞」；520之後是戰是和？韓要不要親自出來說話，還要持續評估。

(中時 )