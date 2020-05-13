大陸新冠肺炎疫情出現反覆，吉林的本土確診個案激增，疫情告急！大陸衛健委公布，12日新增7例確診病例，其中6例本土病例均來自吉林，其中5人為舒蘭市病例的密切接觸者。為防堵疫情二度爆發，吉林市13日宣布，城區鄉村全面實行封閉管理，13日起吉林火車站暫停辦理始發及經由乘車業務，直至另行通知。

報導稱，吉林新增的6宗本地確診病例，有5人為吉林市代管縣級舒蘭市的病例的密切接觸者，其中1人曾連續4天到酒店做清潔工作。舒蘭近日出現社區傳播，風險等級調整為高風險，日前並已全面進入「戰時狀態」，小區、鄉村封閉管理，外來人員及車輛一律禁止進等。

另外，吉林市疫情防控工作領導小組決定，吉林市城區比照高風險地區，城區以小區為單位，鄉村以屯為單位，全面實行封閉管理。全市所有室內景區、影劇院、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、浴池等人員聚集場所停止營業。聚集活動一律暫停舉辦，餐飲單位就餐人員每桌不超過3至5人、間隔1公尺以上。所有人員進入公共場所，乘搭公共交通工具，必須佩戴口罩。

吉林市同時停運所有客運班線、旅遊包車，貨運車輛則常通行。前往外地人員須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

(工商 )