因應今年首個颱風黃蜂，經濟部水利署13日召集各所屬機關召開防汛視訊會議，指示各河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，即時掌握颱風動態、降雨量，做好各項因應作業；透過早預警、早準備，達到護家園、零傷亡、少災損的目標。

水利署副署長曹華平指出，因應颱風務必提高警戒，提前做好防汛工作的各項介面串連以及最好的防汛準備，加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助，請各縣市政府針對溝渠清淤持續作業，適時啟動水患自主防災社區疏散撤離，確保颱風期間災害降至最低。

水利署說，為加強防範，經濟部及水利署均嚴陣以待，並聯繫各直轄市、縣市政府及所屬河川局、水資源局加強辦理各項防救災整備工作。全國大型移動式抽水機共計1,525部，交由地方政府控管有1,426部，其中1,057部並已預佈至各縣市防汛熱點，可隨時啟動抽水、餘369部可機動調度支援；水利署亦控管99部支援待命，隨時機動因應各地方政府需求。各地方政府並已簽訂移動式抽水機相互支援協定，水利署也將與地方政府保持密切聯繫，全力支援。

(工商 )