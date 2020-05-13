張語噥將推出新專輯《SAMMY 1.0》，首波新歌〈No More〉由她親自填詞，毫不避諱地寫出曾交往渣男經歷，她想藉由自身經驗，告訴女孩要認同自我的價值，尊重自己才能被尊重，對於不適合的人、事、物一定要勇敢的Say No，「毅然往前走，揮別壞的，才有機會迎接對的、真正的幸福。」

她提到因某任前男友用情不專，也有給過他機會，不過她認為對方一直刷下限，更踩到底線，讓她果斷提出分手，她坦承當下真的很難過，畢竟用心付出過，「但回頭來看，有學到什麼而成長，似乎更重要。」歌曲一釋出後，許多粉絲紛紛留言，「歌詞好切合時事」，似乎在唱演藝圈近來鬧得沸沸揚揚的「豬揚變色」。

而她日前拍攝〈No More〉MV，事前特地練舞1個半月，拍攝當天，導演要求一鏡到底，讓她在18小時內，足足跳了100次以上，相當敬業。網友看到MV後，熱烈討論劇情結尾，因張語噥從花瓣盒裡拿出了一把剪刀，走向被綑綁在床上的男友，畫面終止於語噥欲言又止的神情，彷彿留下伏筆，導演表示此段隱喻剪斷一切舊愛，才能往前走。

(中時 )