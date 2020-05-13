曾經遠離籃球2年，上個賽季林文佑回到熟悉籃球場，透過一個球季找回打球的感覺與信心，在這個球季成為台元紡織女籃隊進攻上一枚活棋。

林文佑高中曾在海山高中隨隊嚐過HBL冠軍滋味，後來她離開海山高中、轉學至永仁高中，大學則是國泰女籃建教合作體系的文化大學，不過因為一些理念、想法，最後離開了國泰女籃，過了2年沒有籃球比賽的生活，在認識的學姐引薦下，於台元女籃隊展開籃球生涯第二春。

林文佑笑說：「沒打球那兩年自己真的完全沒運動，雖然大學畢業後有去國小當體育老師，但也都是別人在動我沒動。後來也想過再打球，也覺得如果不打，年紀大了可能會後悔，因此在學姐推薦之下，來到台元。」

林文佑感謝隊友和教頭邱啟益給她信心，「邱哥一直鼓勵我，不要因為我打的位置是禁區球員，就不能在外線出手，也教我拿捏何時出手、何時傳球的節奏。」

本季目前5場比賽林文又有4場得分雙位數，平均每場可獲14.0分，比上季平均3.2分出色許多，邱啟益看到林文佑的進步相當欣慰，表示自己要頒一座最佳進步獎給林文佑，對於教頭肯定，林文佑害羞回應：「球季才剛開始，我不會自滿於目前表現，還有空間往上成長！」

(中時 )