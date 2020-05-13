美國日前公布4月消費者物價指數(CPI)，受到各國為了防疫，限制部分商業活動影響，數值月減0.8%，創金融危機來最大跌幅，對此，巴克萊經濟學家Michael Gapen表示，疫情衝擊就業市場，可能徹底改變民眾消費習慣，而這樣的損害將長達數年。

CNBC報導，巴克萊經濟學家Michael Gapen指出，由於疫情造成大規模失業潮，消費者只能減少不必要的開銷來過生活，他認為只有在就業市場獲得改善以及病毒威脅消失時，才有可能回到正常的消費習慣。

Gapen補充說道，這是否將造成永久的損害，將取決於解封經濟後的狀況，與疫苗問世的速度，他預估至少還需要三年時間，失業率才能來到先前水準。

如果今年底疫苗仍未出現，Gapen表示，樂觀來說，年底的失業率會降到10.5%，不過就算在樂觀狀況下，還是無法讓消費者放鬆，他們仍將持續地「看緊」自己的錢包。

(中時電子報)