明(14)日各地仍是以多雲到晴的天氣為主，白天各地高溫多在31至34度，另外「黃蜂」颱風已於稍早增強為中度颱風，氣象局研判侵台機率低，然而外圍環流將為東半部及南部地區帶來短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局預報顯示，位於菲律賓東南方海面的中度颱風黃蜂，目前以每小時12公里速度向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風暴風半徑80公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預估周六(16)、下周日(17)台灣將受其外圍環流影響，東半部及南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，明日接觸菲律賓陸地時結構會受到破壞，但路徑不確定性仍大，目前仍持續觀察。

周六從呂宋島出海後會接近台灣東部海域，研判侵台機率應該不大。

天氣風險(WeatherRisk)臉書專頁表示，台灣附近環境不利於颱風發展，對台灣直接影響程度不高，黃蜂颱風往東北遠離後，會牽引西南風北上，下周一晚間有一道鋒面南下，在暖濕的西南風配合下，有可能會是今年第一道典型的梅雨鋒面，在周一下半天到周二，會為台灣帶來比較劇烈、大範圍的降雨，各地需要嚴防劇烈天氣的發生。

(中時 )