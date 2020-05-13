花蓮又傳出有高齡老婦疑遭「魔神仔」牽走事件？而在2014年7月28日，也有一名80歲阿嬤彭吳允水在花蓮縣林田山林業文化園區離奇失蹤，4天後上午竟奇蹟獲救。她僅些微脫水並無大礙。阿嬤意識清楚表示，當天隨1名撐雨傘的紅衣女孩而去，在無路可通的萬里溪河床待了4個晚上，且每晚都有1對老夫婦陪她聊天。

然而，老婦失蹤當天園區監視器拍下的畫面卻是阿嬤一人獨行，並沒有紅衣女孩。詭異的是，原本腳不方便，步行不快，上階梯也要人攙扶的阿嬤，當時變得健步如飛，媳婦看到畫面直呼：「不像媽媽平常的樣子。」有人懷疑可能是遇到「魔神仔」！

國軍部隊加入搜救失蹤阿嬤，圖為阿兵哥以肉身保護阿嬤過河。（本報系資料照）

據了解，彭阿嬤6月27日參加新竹縣新豐鄉鳳坑村環保志工舉辦的3天2夜環島之旅，28日下午4時許在林田山林業文化園區遊覽，上完廁所後即失蹤。

警方調閱園區監視器發現，阿嬤獨自一人自後門離去，且愈走愈快健步如飛；經動員大批人力和阿嬤的親友全面搜索了4天卻一無所獲。最後連軍方也派兵加入搜尋，軍民協力，終於在阿嬤失蹤第5天的上午10點多，在距離林田山園區3公里外、無路可通的河床邊尋獲。

花蓮縣消防局第2大隊大隊長呂冠辰表示，這次搜救動員超過500人次，而發現阿嬤的地點非常難到達，須涉水而過，老人家究竟如何前往？匪夷所思。

第一個發現彭阿嬤的新竹縣特搜隊員姜政焜指出，當時他站上河床一顆巨石四下搜尋，看見石頭下方有一雙腳，心頭一震，趕忙攀爬下石，發現阿嬤正在石縫中休息。他問阿嬤為何會到此處，阿嬤說，跟著撐雨傘穿紅衣的「查某囝仔」來，一轉頭紅衣女孩就不見了，自此迷失方向，只能坐在當地。

花蓮老婦失蹤4天，經歷90小時奇蹟獲救，由她的兒子揹著彭阿嬤過河。（本報系資料照片）

阿嬤的大兒子彭德輝也說，母親說是身高約到她胸口撐著雨傘的紅衣女孩帶她過去，而且每天晚上都有1對老夫婦陪她聊天；這段時間餓了就喝萬里溪的溪水維生。阿嬤說，曾看見許多搜救人員從旁邊經過，但她大聲呼喚都沒人理，好似看不見她似的，讓她好生疑惑。

阿嬤平安獲救，從新竹遠來的兒孫立刻到林田山的「福安宮」土地公廟謝神，次子彭清輝說，「每天來陪我媽聊天的老夫婦，應該就是土地公土地婆。」

(中時電子報)