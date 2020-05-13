資金行情狂燒，防疫股大爆發，有投資人加入炒作行列卻是噩夢開始，原本要買進1檔人氣防疫股，下單時卻誤按「現股先賣」，由於漲停無法回補空單，等到第4天回補成功，借券費用竟高達20%，遠超過地下錢莊的利息。

168周報報導，有投資人跳進防疫股炒作列車，4月30日原本打算買進20張康那香，卻誤打成「現股先賣」，情急之下，答應營業員用「借券」的方式交割。但之後康那香連續跳空漲停，等到第4天才爆量打開，除了賠了28萬價差，券商告知康那香強制回補的差價連同借券費共需支付40萬元，換算下來，4天竟要付出高達20%借券利息，比地下錢莊的高利還要驚人。

「投資人每天平均近5%的借券費用、約12萬元，究竟被誰拿走呢？答案不是主力就是公司派。」

報導指出，在股市通常玩當沖不外乎投機客和散戶，且多半是用超過自有資金的方式來操作，一旦股票沒沖銷掉，馬上面對交割款的大難題，如果「現股先賣」遇到漲停無法回補時，只能請券商借股票交割，小型股借券費被喊到7%是常有的事。

(中時電子報)