林心如在《誰是被害者》飾演李雅均，是劇中主導一切的大魔王。（Netflix提供）

許瑋甯飾演的徐海茵堅持「活著才有希望」。（Netflix提供）

林心如日前侃侃而談接演《誰是被害者》心路歷程。（石智中攝）

林心如日前侃侃而談接演《誰是被害者》心路歷程。（石智中攝）

許瑋甯近年演技大爆發，影視作品的角色多元，也接演果陀舞台劇。（石智中攝）

林心如與許瑋甯6年前合作《16個夏天》，戲裡深刻閨蜜情誼延伸到戲外，事隔多年，兩個超級好朋友在Netflix影集《誰是被害者》中再次同台，立場卻是鮮明對立，劇中兩人在看守所那場關於「活著比死亡更需要勇氣」的你來我往辯證，更是全劇最有看點的經典橋段之一。林心如日前接受專訪時爆料，拍這場戲時，她們其實完全聽不到對方說話，「我們中間隔了一道玻璃牆，各自處在密閉空間裡，我又不能一直看她的眼神、嘴形，滿多時候都是憑感覺」。

不僅對戲聽不到對方聲音，戲外雙姝也幾乎零互動。林心如笑說，其實兩人在拍戲現場都沒有說話聊天，頂多就是看到對方出現時問候一聲「來了喔」，或是擦身而過，有時甚至是一個到場、一個剛好收工。「尤其看守所那場戲的氛圍狀態更不適合聊天玩耍，怕一玩起來就太過了，所以我們很有默契乾脆都不講話。不知道的人可能會以為我們吵架，因為連休息時也沒坐在一起」。

那場戲的最後，「徐海茵」流著淚對「李雅均」說：「你們要活下去才有力量，活下去才有改變、才有希望。就像我爸，他要活著才能看到我已經長成什麼樣子的大人。如果周洋還在，妳就不會在這裡了」。許瑋甯表示，這是全劇收尾很重要的一場戲，兩個人當下情緒都很重，因為她們的角色要說故事、議題都滿沈重的，「怕氛圍破掉，我們連在休息間都很有默契沒有講話，也不用擔心不講話是否會被說片場鬧不合」。

其實她們平常就是每天傳訊息、兩、三天就會聯絡的好友，許瑋甯說，當知道要一起拍戲時真的很開心，「工作時有朋友在，比較沒有孤單感，就算再累，但就是會有她在旁邊撐著、挺著的感覺」。不過畢竟仍是懸疑推理劇，兩人一到拍戲現場才發現並不是這回事，整部劇她們僅對到兩場半的戲，但都得在自己的角色狀態裡，雖然看到對方仍是開心，但每次碰到都只打聲招呼，一方先收工要離開時就跟對方說「有事訊息、電話再聯絡」，發現擦身而過時就有點失落。

對於閨蜜再度合作，林心如說，經過這些年的歷練，她很開心從這次合作拍戲看到彼此的成長，兩人都變得更成熟了，對角色的拿捏更有不同的掌握度，碰撞出來的火花挺好的，「那場戲看似平淡，其實激烈」。

許瑋甯也說，林心如是腦子閒不下來的人，不管是身為演員、製作人，她一直很想挑戰更多角色、做出不一樣的作品，「我們很常約出來吃飯聊天，也會聊到很正經的事，例如最近有什麼規劃、希望、理想。這幾年我看到她一直不斷在讓自己更深更廣，這次的戲，她更是完全變了一個人，把自己弄得很黑、又素顏，整個人陰沈的感覺跟她平常形象很不像，她私下就是一個開開心心、笑嘻嘻、沒什麼脾氣的人，戲裡卻要演得很有心計。」那場對手戲，連她自己看了都覺得感動，很多餘韻在心裡繞。

●林心如造型：薄荷綠襯衫與印花褲MSGM提供、高跟鞋Manolo Blahnik提供。

●許瑋甯專訪場地提供：Chochoco。

(中時 )