美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）12日發布最新對台灣民眾進行的民調，結果發現，台灣民眾對美國的好感度幾乎是對中國好感度的兩倍，比例分別68%與35%。

多達2/3的受訪者認為自己是台灣人，28%認為自己是台灣人也是中國人，但在各年齡層，認同自己是台灣人的比例都過半。還有高達68%受者訪希望加強台美關係的加強，60%反對兩岸關係更緊密。

這是皮尤研究中心首次針對台灣進行的民意調查，而且調查是在2020總統大選前的2019年10月16日至11月30日進行。

研究顯示，台灣人對美國的好感度比對中國多了近2倍。民進黨的支持者對美國有好感的高達82%，對中國有好感的只有14%。而國民黨支持者對美國有好感為57%，對中國有好感的達66%。自認為是台灣人的對美國有好感達到75%，對中國有好感的僅23%。

皮尤研究中心表示，民調顯示在政治關係上兩岸前景並不樂觀。因為36%受訪者支持與北京更緊密合作，但高達60%的受訪者反對。

此外，也出現明顯政經分離現象。52%的台灣民眾支持兩岸加強經貿交流，36%的台灣民眾支持與中國發展政治關係。

不只對台灣進行民調，皮尤中心也分析2019年印太6國家地區民調結果，發現對中國戒心最嚴重的竟然是日本（85%），其次是南韓（63%），反而台灣（61%）只排第3。

對照之下，印太地區國家普遍對美國友善，菲律賓（80%）最親美、韓（77%）其次，而台灣與日本（68%）並列第3，之後是印度、澳洲與印尼。

(中時 )