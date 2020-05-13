Audi A1是品牌家族裡的迷你車，上一代車型長度還不到4公尺，這代新車雖然拉長44mm、「長」到4029mm，但更厲害的是軸距增加95mm，這意味著車室空間將變得更大，這次試車，以記者176cm身高入座，頭、膝仍有約一個拳頭的餘裕，Audi設計師的空間規畫功力令人驚豔。

上一代Audi A1後座及行李廂遭人詬病，這代不但解決了，還保有A1車系特有的時尚感，銳利線條加上跑車化元素。顯得靈動有型。廠方更提供多樣化選配套件，包括駕駛輔助科技以及Audi最自豪的車燈照明設計；為了彰顯車主與眾不同的個性，還提供雙色車頂、大尺寸鋁圈，連座椅材質、顏色以及車門把手、空調出風口和排檔座的飾板都可以選配不同顏色。

Audi A1 Sportback有30 TFSI、30 TFSI advanced與30 TFSI S line等3款車型編成，配置999cc三缸渦輪增壓引擎，擁有116hp/200Nm最大動力輸出，搭配7速自手排變速箱，0-100km/h加速有9.4秒的實力。這次試駕車為頂規的30 TFSI S line，試駕路線特別選在永康商圈，狹窄的巷弄裡有許多雅緻的宅院、精巧的店面，還有時尚品牌GUCCI藝術牆。

由於車輛已升級為運動化懸吊，我們轉往市郊山區，更明顯感受其靈活的駕馭感，尤其在運動模式下，系統不僅延遲換檔，提供更加充裕的加速力道，更有助於提高進出彎道之間的流暢性。特別的是5.1聲道環繞音響系統有8支喇叭，連後座頭部也配了2支，讓全車的乘員都有臨場的聆聽享受。

Audi A1 Sportback 30 TFSI S line車艙內不僅擁有新世代數位化介面，多項主動智慧安全科技，包含ACC主動式定速巡航控制系統、Audi pre sense front前方預警式安全防護系統、ABS防鎖定煞車系統、EBD電子煞車力分配系統、ASR循跡防滑系統、EDL電子式差速鎖定系統、ESC行車動態穩定系統、斜坡起步輔助系統、光感應自動啟閉頭尾燈、後方停車警示系統、胎壓監測警示系統等，全車乘員備受守護。

此外，車主亦可依照行駛習慣需求選擇駕駛輔助套件，包含Audi active lane assist主動式車道維持及偏離警示系統、自動停車輔助系統（含前後停車警示系統）、倒車攝影機等，營造更全面的安全科技防護。

車頭配置全新光箭型LED極光頭燈組。（陳大任攝）

車尾有著俐落的折線，相當有個性。（陳大任攝）

儀表控台採取駕駛者導向設計。（陳大任攝）

多功能方向盤握感不錯。（陳大任攝）

類似手排排檔桿的造型。（陳大任攝）

ACC主動式定速巡航控制系統。（陳大任攝）

後座空間以記者176cm身高入座，頭、膝仍有約一個拳頭的餘裕。（陳大任攝）

行李廂335L，傾倒後座可擴大至1090L。（陳大任攝）

(中時 )