韓聯社報導指出，南韓總統文在寅13日下午應邀同大陸國家主席習近平通電話，雙方就共同抗擊新型冠狀病毒疫情等方案交換意見。兩位領導人一致認為兩國為雙方商務人士互訪簡化入境程式的“快捷通道”制度成為聯合抗疫的典範。

青瓦台發言人姜瑉碩當天在新聞稿中介紹，文在寅在首爾時間晚上9時（台北時間晚上8點）起與習近平通電話，持續34分鐘。這是文在寅就任以來第5次與習近平通電話。

報導表示，文在寅評價稱，兩國在合力抗疫方面保持著緊密合作。兩位領導人一致認為兩國為雙方商務人士互訪簡化入境程式的“快捷通道”制度成為聯合抗疫的典範。

大陸和南韓從5月1日起正式實施“快捷通道”制度，豁免兩國商務人士在疫情下所受入境管制。三星SDI、三星電機、三星顯示器及其合作商共215人10日利用該制度前往中國天津，並從13日起在當地正常工作。

雙方領導人曾于2月20日通電話討論聯手抗擊疫情。3月13日，習近平還向文在寅致慰問電表示，中方高度重視與韓方的抗疫合作及韓中關係發展。

(中時 )